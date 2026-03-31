５年ぶりのメジャー復帰登板は悲鳴の中、終わった。３０日（日本時間３１日）、ブルージェイズの先発コディ・ポンセ投手（３１）が悲劇に見舞われた。

本拠地トロントでのロッキーズ戦、３回一死三塁で一、二塁間にゴロが転がった。ポンセはボールを追ったがその際、右足をひねり捕球ができず。三走の生還を許した。

グラウンドに倒れ込んだポンセは右膝を押さえ悲鳴。自力で歩くことができずカートに乗って退場した。「７番・三塁」で出場した岡本和真内野手（２９）も心配そうな目で見送った。

日本ハム、楽天でプレーしたポンセは昨季、ＫＢＯのハンファで１７勝１敗と圧倒的な成績をマーク。リーグＭＶＰに輝くとオフにブルージェイズと３年３０００万ドル（約４６億５０００万円＝当時）で契約した。この日、２０２１年以来、５年ぶりのメジャーマウンドに臨んだ。

球団は「右膝の違和感」と発表。試合後にＭＲＩ検査を受けた。ブ軍シュナイダー監督も「軽傷であることを祈る」と話した。

これに韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「ポンセが倒れた日、トロントの連勝街道も止まった 弱小ロッキーズに敗れる」と伝えた。記事は「昨季ＫＢＯのＭＶＰがメジャー復帰戦でまさかの悲劇」と衝撃を持って報じた。