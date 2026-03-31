元乃木坂46佐藤楓、オフショル×ミニスカで美スタイル披露「女神様かと」「憧れそのもの」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】元乃木坂46の佐藤楓が3月30日、自身のInstagramを更新。ファンクラブイベントの衣装姿を披露した。
【写真】28歳元乃木坂「ビジュ最強」美スタイル映えるミニスカ姿
佐藤は「昨日は初めてのファンクラブイベントでした！久しぶりにファンのみなさんとお会いできてとっても楽しい時間を過ごせました」とつづり、ファンクラブイベントのオフショットを公開。オフショルダーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートで美しいスタイルが際立っている。
また、肩の大きなリボンが特徴的なロングワンピース姿も披露し「また絶対会える機会つくります」と記している。
この投稿にファンからは「本当に女神様かと思った」「衣装を完璧に着こなしてて素敵」「ビジュ最強！」「スタイル抜群で憧れそのもの」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元乃木坂「ビジュ最強」美スタイル映えるミニスカ姿
◆佐藤楓、オフショル×ミニスカ衣装姿
佐藤は「昨日は初めてのファンクラブイベントでした！久しぶりにファンのみなさんとお会いできてとっても楽しい時間を過ごせました」とつづり、ファンクラブイベントのオフショットを公開。オフショルダーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートで美しいスタイルが際立っている。
また、肩の大きなリボンが特徴的なロングワンピース姿も披露し「また絶対会える機会つくります」と記している。
◆佐藤楓の衣装姿に反響
この投稿にファンからは「本当に女神様かと思った」「衣装を完璧に着こなしてて素敵」「ビジュ最強！」「スタイル抜群で憧れそのもの」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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