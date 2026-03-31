「今日好き」榊原樹里（じゅり）、美脚際立つミニスカセットアップ姿が話題「おしゃれ」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのデニムコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「脚長くて綺麗」美脚際立つミニスカ姿
榊原は「高山昭和館レトロなこの空間だいすき」と岐阜県の昭和の展示が見られる博物館を訪れたことを報告。ブラウン管のテレビや黒電話などレトロな展示品をバックにGジャンとデニムのスラリとした美しい脚が際立つプリーツミニスカートコーディネートを見せている。
この投稿に、ファンからは「デニムのセットアップおしゃれ」「スタイルレベチ」「楽しそう」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「脚長くて綺麗」美脚際立つミニスカ姿
◆榊原樹里、ミニスカデニムコーデ公開
榊原は「高山昭和館レトロなこの空間だいすき」と岐阜県の昭和の展示が見られる博物館を訪れたことを報告。ブラウン管のテレビや黒電話などレトロな展示品をバックにGジャンとデニムのスラリとした美しい脚が際立つプリーツミニスカートコーディネートを見せている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デニムのセットアップおしゃれ」「スタイルレベチ」「楽しそう」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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