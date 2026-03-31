双子出産の中川翔子「ずり這い上手」息子2人を公開「丸いフォルムがたまらない」「頭を寄せ合ってて可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】歌手でタレントの中川翔子が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。ずり這いする双子を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「丸いフォルムがたまらない」頭寄せ合うずり這いショット
中川は「ハーフバースデーのふたご ずり這い上手になた！」（※原文ママ）とコメントし、色違いのお揃いのチェック柄のスタイをつけた双子がずり這いしている様子を上から撮影したショットを公開。「いよいよ保育園始まるよお」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「半年あっという間」「上からの丸いフォルムがたまらない」「頭を寄せ合ってて可愛すぎる」「癒される」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「丸いフォルムがたまらない」頭寄せ合うずり這いショット
◆中川翔子、ずり這いする双子公開
中川は「ハーフバースデーのふたご ずり這い上手になた！」（※原文ママ）とコメントし、色違いのお揃いのチェック柄のスタイをつけた双子がずり這いしている様子を上から撮影したショットを公開。「いよいよ保育園始まるよお」とつづっている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「半年あっという間」「上からの丸いフォルムがたまらない」「頭を寄せ合ってて可愛すぎる」「癒される」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】