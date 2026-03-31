3月29日、AKB48の元メンバーで女優の篠田麻里子（40）が再婚を発表した。お相手は2024年9月に交際が報じられたIT企業「ナレッジワーク」CEO・麻野耕司氏で、約2年の交際を実らせてのゴールインとなった。

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"シンママ"だった篠田が再婚に踏み切った背景には、交際時からの麻野氏との"約束"があったという。【前後編の前編】

スポーツ紙記者が語る。

「2019年2月、実業家である年下男性との『交際0日婚』が話題になった篠田さん。2020年4月には第1子女児を出産したものの、2023年3月に離婚成立を発表。

翌年9月には篠田さん自ら〈お付き合いしている男性の方がいます〉と公表し、そのお相手が麻野氏であると複数メディアに報じられました。

今回は0日婚とは異なり、約2年の"見極め期間"を通してじっくりと関係を育んでいたようです」（スポーツ紙記者）

篠田は当初、離婚して間もないということで、恋人を作ろうなどとはまったく考えていなかったという。2人を知る関係者が語る。

「篠田さんは離婚後、子育てなどもあり『次に交際するならその人と結婚する』と決めていたそうです。そんななか、麻野氏は篠田さんだけでなく、彼女の長女も『家族として一生守り続けたい』という姿勢で、最初から結婚を前提とした家庭づくりを申し入れていた。

麻野氏も10年以上前に離婚歴があり、前妻との間にはお子さんもいます。篠田さんの長女を含めて『全員の父親になる覚悟』での交際申し入れが、彼女にとって結婚の大きな決め手になったのでしょう。

同棲期間中も麻野氏はとにかく"子供ファースト"で、篠田さんの長女もすっかりなついているようです」

篠田が自身のインスタグラムで〈お付き合いしている男性〉として初めて麻野氏の存在を明かした約2年前のこと。故郷・福岡県糸島市にある有名な観光スポットで、「縁結び」や「夫婦円満」のご利益もあると言われる『夫婦岩』の写真をアップしていた。

当時から将来を真剣に考えていたということだろう。前出・関係者が語る。

「ちなみに、篠田さんは初婚時も『交際でなくいきなり結婚を申し入れられた』とラジオで明かしていました。

今の篠田さんが第一に考えるのはお子さんのことです。結婚となると、自身と関わるとマスコミ対策など面倒事も考えられるので、覚悟を持って受け入れてくれるかどうかが彼女にとって大きなポイントとなったのかもしれません。

いずれにせよ、時に過酷な芸能界にも触れ合わねばならない点も受け入れようとした麻野氏は、篠田さんにとって理想的な再婚相手だったと言えるでしょう」（同前）

実は麻野氏と出会ってから、篠田は女優活動も順調だ--後編記事では、ストイックな篠田が飲み会中に見せた"意外な行動"と、内定している「新作ドラマ」について詳報する。

（後編につづく）