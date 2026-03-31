農林水産省は31日、燃料や石油製品などの供給や流通について、懸念を感じている農林水産業や食品産業の事業者を対象に相談窓口を設置しました。

鈴木農水大臣は31日朝の閣議後の会見で、石油の国家備蓄放出や燃油の激変緩和措置などで「国全体の供給量が不足する事態にはなっていない」との認識を示したうえで「一部の事業者から流通に支障がでているとの声があがっている」と明らかにしました。

そのうえで「個々の事例を解決し（流通の）目詰まりをなくしていくことが肝心」とし「経済産業省と連携を取り円滑な供給が行われるように対応していく」と強調しました。

農水省の担当者は、重油などを燃料とする食品工場やビニールハウス園芸の業者などについて「局地的に燃料が届いていないとの事例を把握している」と話しています。

また、今後想定される影響について乳製品については牛乳パックの材料となるプラスチックやインクが不足すれば製品の流通が滞る可能性があるほか、賞味期限が短い生乳をバターやチーズなどに加工する工場のボイラーが止まれば需給バランスが崩れるおそれもあるといいます。

他にも、水産業への影響として燃料不足により養殖場に稚魚を運搬できず、生産に支障がでることも想定されるということです。

今後は燃料だけでなく、石油を原料とする食品トレーなどの包装容器や苗を育てる際に使用するポリポットやビニールなどの園芸資材の供給が滞り農産品や加工食品の出荷に影響が出る事態も懸念されるとして、「引き続き状況を注視していく」としています。