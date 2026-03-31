周囲よりも成熟がゆっくりな様子やこれから進もうとする道筋など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。自分自身の歩みや、文字を書く際のマナーを思い浮かべながら、正解を導き出してみましょう。

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さまざまな言葉の中にある「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、前方に広がる進路や文の終わりを明確にする記号の名称など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

お□□
ゆ□□
□□ん

ヒント：実りや成熟が、普通より遅いこと。転じて、内気で異性との交際などに慣れていない様子を指す言葉は？

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正解：くて

正解は「くて」でした。

▼解説
おくて（奥手）
ゆくて（行く手）
くてん（句点）
実りや成長がゆっくりであることから、控えめな性格を指すこともある「奥手（おくて）」や、これから進もうとする方向を力強く示す「行く手（ゆくて）」。そこに、文章に一区切りをつけ、意味を完結させる「句点（くてん）」が並びました。

自分自身の特性から、未来への展望、そして意思を伝えるための記号まで。たった2つの共通する音が、物事の「速さ」「方向」「締めくくり」という、異なるベクトルを持つ概念を支えているのは興味深いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)