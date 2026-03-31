【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは「控えめな性格」
さまざまな言葉の中にある「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、前方に広がる進路や文の終わりを明確にする記号の名称など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
お□□
ゆ□□
□□ん
ヒント：実りや成熟が、普通より遅いこと。転じて、内気で異性との交際などに慣れていない様子を指す言葉は？
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▼解説
おくて（奥手）
ゆくて（行く手）
くてん（句点）
実りや成長がゆっくりであることから、控えめな性格を指すこともある「奥手（おくて）」や、これから進もうとする方向を力強く示す「行く手（ゆくて）」。そこに、文章に一区切りをつけ、意味を完結させる「句点（くてん）」が並びました。
自分自身の特性から、未来への展望、そして意思を伝えるための記号まで。たった2つの共通する音が、物事の「速さ」「方向」「締めくくり」という、異なるベクトルを持つ概念を支えているのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、前方に広がる進路や文の終わりを明確にする記号の名称など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
お□□
ゆ□□
□□ん
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正解：くて正解は「くて」でした。
▼解説
おくて（奥手）
ゆくて（行く手）
くてん（句点）
実りや成長がゆっくりであることから、控えめな性格を指すこともある「奥手（おくて）」や、これから進もうとする方向を力強く示す「行く手（ゆくて）」。そこに、文章に一区切りをつけ、意味を完結させる「句点（くてん）」が並びました。
自分自身の特性から、未来への展望、そして意思を伝えるための記号まで。たった2つの共通する音が、物事の「速さ」「方向」「締めくくり」という、異なるベクトルを持つ概念を支えているのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)