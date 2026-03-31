気象庁は3月30日、全国を対象に高温に関する早期天候情報を発表しました。対象期間となる4月5日から13日にかけて、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすいため、各地で平年を大きく上回るかなりの高温となる見込みです。農作物の管理や、積雪の多い地域でのなだれに注意が必要です。

【写真を見る】いつ頃から「かなりの高温」に？全国の2週間気温予報

4月5日頃から全国的にかなりの高温予想 早期天候情報の発表

気象庁が3月30日午後2時30分に発表した情報によりますと、日本列島は4月5日頃から、暖かい空気が流れ込みやすい気象条件となる見通しです。この影響で、向こう2週間の気温は全国的に平年より高く、特に4月5日頃からは5日間平均気温がかなりの高温となる確率が30パーセント以上あります。西日本から沖縄にかけては、きょう3月31日からかなりの高温となる可能性が指摘されています。

地域別の詳細な予報 どれくらい暑い？

* 北海道地方（4月5日頃から）

平年より2.2度以上高い

暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

* 東北地方（4月5日頃から）

平年より2.5度以上高い

暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

* 関東甲信地方（4月5日頃から）

平年より2.9度以上高い

暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

* 北陸地方（4月5日頃から）

平年より2.7度以上高い

暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

* 東海地方（4月5日頃から）

平年より2.6度以上高い

暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。

なだれへの警戒：北海道、東北、関東甲信、北陸などの積雪の多い地域では、融雪が進むことによるなだれに注意してください。

西日本はきょうから「かなりの高温」

* 近畿地方（3月31日および4月5日頃から）

平年より2.9度以上高い

3月31日と4月5日頃からは、かなり高くなる見込みです。

* 中国地方（3月31日および4月5日頃から）

平年より2.8度以上高い

3月31日と4月5日頃からは、かなり高くなる見込みです。

* 四国地方（3月31日および4月5日頃から）

平年より2.6度以上高い

3月31日と4月5日頃からは、かなり高くなる見込みです。

* 九州北部地方（3月31日および4月5日頃から）

平年より2.7度以上高い

3月31日と4月5日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

* 九州南部・奄美地方（3月31日および4月5日頃から）

平年より2.5度以上高い

3月31日と4月5日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

* 沖縄地方（3月31日および4月5日頃から）

平年より2.1度以上高い

3月31日と4月5日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

農作物の管理：気温の大幅な上昇に伴い、農作物の管理に十分注意してください。