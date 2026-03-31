テレビ朝日が３１日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、フジテレビと対照的にアナウンサーが離職しにくい現状について言及した。

同局の西新（あらた）社長は「他局のことについてはコメントを控える」とした上で、「当社は何事にも挑戦するということと、早河（洋）会長がおっしゃっている『敬意の文化』が企業風土としてあるのは間違いない」と説明した。続けて「アナウンサー一人一人が番組やいろんなものにチャレンジできる環境と、制作現場やビジネス（職場）の方を含めて、みんなが敬意を持ってお互いに助け合って感謝し合う社風がある。そういうベースが、アナウンサーの皆さんが長くキャリアを描ける要因・環境を作っていると思う」と分析。自局のアナに向けて「これからもぜひ一緒にみんな頑張りたいアナウンサーさんです」と呼びかけた。

フジテレビではこの１年間で、若手からベテランまで９人のアナウンサーが社を去る異例の“退社ラッシュ”となっている。一方で、テレ朝は２３年９月に当時すでに６８歳だったベテランの渡辺宜嗣アナが退社して以来、アナウンサーが一人も辞めていない。