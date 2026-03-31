2児の母・木下優樹菜、夕飯作る娘の姿公開「大きくなった」「手つきが慣れてる」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】元タレントの木下優樹菜が3月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘と作った夕飯を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「すっかりお姉さんに」宿題後にキッチンに立つ娘の姿
木下は「◆終わって宿題やって夕飯お料理」（※◆は正式には学校の絵文字）とコメントし、キッチンに立ち包丁でピーマンを切っている娘の姿を公開。続いてのストーリーズで、ピーマンと肉の炒め物、蒸されたたくさんの小籠包、しめじや青菜などの入った料理の3品が並んだ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「娘さん手つきが慣れてる」「すっかりお姉さんに」「大きくなったね」「お手伝い上手」「どれも美味しそう」「ボリューム満点」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「すっかりお姉さんに」宿題後にキッチンに立つ娘の姿
◆木下優樹菜、娘と作った夕飯公開
木下は「◆終わって宿題やって夕飯お料理」（※◆は正式には学校の絵文字）とコメントし、キッチンに立ち包丁でピーマンを切っている娘の姿を公開。続いてのストーリーズで、ピーマンと肉の炒め物、蒸されたたくさんの小籠包、しめじや青菜などの入った料理の3品が並んだ食卓を披露した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「娘さん手つきが慣れてる」「すっかりお姉さんに」「大きくなったね」「お手伝い上手」「どれも美味しそう」「ボリューム満点」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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