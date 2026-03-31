松井玲奈「過去最悪の花粉症」に。かつてない肌荒れ＆鼻づまりを救ったアイテムとは？

ホホバ種子油を配合したスキンケアを試しに使ってみると… そして、先日買ったばかりのスキンケア用品があったことを思い出したのです。それがPINKWONDERのスターターエディション。PINKWONDERの人気アイテム「ホホバオイルトナー」「ホホバオイル」「ホホババリアプラスクリーム」がトライアルできるミニサイズのセットです。すがる思いで試してみたところ、肌にしみることなく使用できました。

これまで使っていたアイテムが決して悪いわけではないのですが、肌バリア機能が低下している今、私の肌には刺激が強かったのかもしれません。

PINKWONDERのキー成分はホホバ種子油。油分は吹き出物にあまりよくないかな？ と思いつつも、今は肌に刺激を与えずに保湿できることが最優先だと考え、使用を続けました。劇的に肌状態が改善するわけではありませんが、刺激も少なく、保湿もしてくれる使用感はとても安心と信頼ができるものでした。

「ホホバオイルトナー」のおもしろいところは、オイルとトナーが二層に分かれているところ。使用前によく振り、二層を均一にして使います。乾燥が気になる場合は、コットンにたっぷりとトナーを染み込ませ、コットンパックをするのもおすすめです。

乾燥肌の私は、吹き出物部分は避けるようにしながら「ホホバオイル」を2、3滴、「ホホババリアプラスクリーム」に交ぜて使っています。低刺激だけれど、しっかりと肌を整えてくれて、このトライアルキットを買っていたかつての私に感謝をしながら使用をする日々です。もうすぐこのキットも使い終わってしまうので、この春はPINKWONDERに全幅の信頼を置き、ライン使いをして肌トラブルを防ぐことができたらと考えています。

一方でホームケアには限界があるので、肌に異変を感じたときはすぐに皮膚科を受診することをお勧めします。早めに対処することで吹き出物があとに残らず、最小限のトラブルで治癒させることもできます。今回の肌荒れで、異変を感じたときはすぐに刺激の少ないスキンケア用品に変えること、そして病院へ行くことが何よりも大切だと学んだ私でした。

鼻づまりにはこの優れもの！仕事中もう手放せません

さて、もうひとつ私を悩ませているのは花粉による鼻づまり。舞台に立ったり、ラジオの仕事もある私。鼻がつまって呼吸がしにくいと声がこもってしまうし、何より話しづらいこと、この上ありません。そんなときに手放せないのがPOY SIANのヤードム。

スティックタイプで、ふたを開けるとメントールのスーッとした香りが漂います。鼻に近づけて吸い込むと心なしか鼻腔がスッと通るような感覚に。一般的なリップクリームと同じサイズ感なので、ポーチの中に忍ばせておけるところもお気に入りです。

今や収録前や、舞台本番の袖中でにおいをかいで、鼻をスッキリさせてからでないと落ちつかないほど手放せないアイテムになっています。スティックの下部にはアロマの液体が入っていて、ハンカチなどに染み込ませるのもいいようです。

なにより素晴らしいのは長持ちすること。すでに10カ月ほど使っていますが、まったく効果が衰えることはなく、1本使い切るのに一体どのくらいの期間が必要なのか、どのくらいで買い替えるべきなのか心配になるレベルの持ちのよさです。