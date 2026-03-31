東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（3月）08:30

結果 1.4%

予想 1.6% 前回 1.5%（1.6%から修正）（前年比)

結果 1.7%

予想 1.8% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)



雇用統計（2月）08:30

結果 2.6%

予想 2.7% 前回 2.7%（完全失業率)

結果 1.19倍

予想 1.18倍 前回 1.18倍（有効求人倍率)



【中国】

製造業PMI（3月）10:30

結果 50.4

予想 50.1 前回 49.0



非製造業PMI（3月）10:30

結果 50.1

予想 49.9 前回 49.5



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領がイラン戦争終結を示唆（WSJ）

ホルムズ海峡閉鎖でもイランに対する軍事作戦を終了させる用意

「4週間～6週間」というタイムラインを超えて長期化すること懸念



イランがフーシ派に攻撃準備指示も「対米交渉の切り札」として温存

米国が攻撃強化した場合、紅海の船舶に攻撃するようフーシ派に指示



湾岸諸国が米にイランが「完全敗北」するまで攻撃続けるよう求める

1カ月にわたる攻撃でもイランの戦力は十分に弱体化していない



イラン第一副大統領「カーグ島に米軍派遣なら死に直面」

イラン外務省「この31日間イランは米国と交渉を行っていない」

イスラエル首相「イラン戦争は任務の半分達成、まだ半分残ってる」



【原油市場】

ドバイ港に停泊中のクウェートの原油タンカーが攻撃受ける

原油が周辺海域で流出した可能性、原油は満載状態



【日本】

片山財務相

原油先物市場だけでなく為替も投機的な動き見られる

為替が生活経済に与える影響がある、あらゆる方面で万全の対応



【豪州】

豪中銀議事録（3月17日開催分）

原油高によりインフレが長期にわたり目標上回るリスクがさらに高まった

原油100ドル前後で推移した場合インフレは6月期に約5％上昇すると予想

中長期的なインフレ期待が高まった場合「より大幅」な金融引き締め必要



【その他】

モルガンスタンレー

世界の株の投資判断を「イコールウェイト」に引き下げ

外部サイト