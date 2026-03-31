◇「PRIME VIDEO BOXING 15」WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級2位・那須川天心（帝拳）＜10回戦＞同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）（2026年4月11日 東京・両国国技館）

プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が31日、都内の所属ジムで、同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）とのWBC同級挑戦者決定戦に向けた練習を公開。この日はシャドーボクシングにミット打ち、サンドバッグ打ちを披露し「前回の試合から自分のボクシングスタイルや、一日一日自分を高めることやってきた。身体操作や、ラウンド間、パンチの打ち方、ステップの仕方を見つめ直して全て整えてきた」と手応え。これまで公開してきたスパーリングも練習後の囲み取材も行わず、“崖っぷち”と表現する一戦への本気度をうかがわせた。

この日は元帝拳ジムトレーナーで現GLOVESジム会長の葛西裕一氏も同席。昨年11月、井上拓真（30＝大橋）に敗戦後は帝拳ジムでの練習に加え、キック時代に通ったTEPPEN GYMやGLOVESジムに通い葛西氏の指導を受けた。環境を変えて原点回帰し「持っている感覚をさらに磨いてきた」とうなずく。これまで帝拳ジムで4人の世界王者の育成に携わった葛西トレーナーは「帝拳のレジェンドの西岡や山中慎介になるべく近づけようと指導している。帝拳のボクシングを植えつければ大丈夫」と再起への自信を口にした。

元世界2階級制覇王者エストラダ戦の鍵は“10センチの爆弾”と表現した那須川。WBO世界同級王者クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）らとのスパーリングを経て「一番きつかったかもしれないが手応えはあるし人間として強くなれた。近い距離や打ち合う距離は正直得意ではなかったったが、そこを取り組んできた」と明かした。

前回の拓真戦では接近戦で課題を残したが「今近寄られた手が出るんじゃないかな、それくらいの心意気。10センチ以上近寄らないでほしい、あるとしたら女性くらいですかね」と笑わせながら、弱点を克服したことを示唆し「（エストラダは）何でもできるし一筋縄ではいかない。パターンをいろいろ出さないと勝てない相手だが、自分の気持ちや持っているもの全てをぶつけてKOしたい。これまでは相手を仕留めにいく勘、心構えがあまりなかった。ゲームをつくるイメージでずっとやっていたが、そうではなく一人の男を狩りに行く。動きが悪いときにどうごまかして自分のペースに持っていくかをやってきた」と5戦ぶりのKO決着を見据えていた。