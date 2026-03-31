元AKB美女が、アプローチを受けている男性から、別の男性とのお泊まりデートで何をしたのか聞かれ、その答えに視聴者から反響が寄せられた。

【映像】元AKB、お泊まりでベッドイン＆濃厚キス

3月25日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#7が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

「3rdモテVOTE」で暫定キングに選ばれた俳優のゆうと（28）から誘われ、ホテルで一夜を共に過ごした元AKB48のまりや（31）。まりやを本命として意識し、濃厚なキスをするなど行動で気持ちを示し続けてきた格闘家のたいじゅ（29）が、2人のお泊まりデートに嫉妬するのは当然だった。

たいじゅは、デートから帰ってきたまりやを2ショットに誘い、「どんな感じ？」と質問。まりやは表情を曇らせ、「普通にお部屋で飲んで寝た」と答えた。しかし、まりやとゆうとが過ごした一夜はもっと刺激的だった。プールの中で、ベッドの中で、2人は何度もキスを重ねていたが、まりやがそれを明かすことはなかった。

たいじゅは納得がいかない様子で小さくうなずき、「あんまりいい気分ではなかった」と率直に吐露。さらに、まりやとゆうとが手を繋いでデートから帰ってきたことにも触れ、「なんであんな楽しそうに帰ってきたの？あれは嫉妬したな」と苦笑いを浮かべた。



キスの事実を伏せたまりやを、スタジオのYOUは「女ってこういう嘘つくんです」とフォロー。視聴者からは「修羅場すぎる」「どうなるの？」といった声が上がっていた。