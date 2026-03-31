子役時代に小泉今日子の娘役を演じた25歳女優が、脱落から見事復活。大人っぽいシースルードレスに身を包んだ登場シーンに、視聴者から反響が寄せられた。

【映像】”小泉今日子の娘役”女優、シースルードレス姿（全身あり）

3月25日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#7が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

2012年放送のWOWOW連続ドラマ『贖罪』で小泉今日子の娘役を演じた、元子役の女優・はづき（25）。はづきは「2ndモテVOTE」で脱落し、「正直めっちゃ悔しい」と涙ながらにスピーチをした姿が印象的だった。そんなはづきに「FinalモテVOTE」の前日、脱落の悔しさを晴らすチャンスが与えられた。

シーズン1の参加者たちにより、敗者復活メンバーに選ばれたはづきは、透け感のある生地に黒の植物柄が映えるシースルードレスを身にまとい、ボートに乗って登場。白い肌や美しいデコルテが際立ち、大人っぽい色気を漂わせていた。

女性の復活者がはづきだとわかると、メンバーたちから「すごい！」「やば！」と興奮の声が飛び交った。「ユウキくんに会いたいから戻ってきた」とはづきにアピール宣言された飲食店経営者のユウキ（29）は、インタビューで「めちゃくちゃ嬉しいです」と熱弁。スタジオメンバーは「いやー、面白い」「これどうなんねんやろ」とはづきの活躍に期待を寄せ、視聴者からも「掻き回せー！」「最高」とコメントが上がっていた。