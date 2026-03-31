俳優柳沢慎吾（64）が31日、都内でファイザー「肺炎球菌感染症の予防啓発キャンペーン」のアンバサダーに就任した。

肺炎は日本人の死因の第5位で、9割が65歳以上の高齢者。原因で最も大きな割合を占めるのが肺炎球菌。65歳の1年間は国・自治体の補助で肺炎球菌の予防接種が受けられることを認知してもらう新CM「65歳になったら」が、4月1日から柳沢の出演で放送される。

柳沢は「来年6月に僕も65歳ですよ。気持ちは23歳ですけどね。予防することは大事ですよね。僕の予防法は、よく寝て、よく食べて、よくしゃべること。しかし『翔んだカップル』とか出ていたのに、65歳になるとは思わなかったな」と笑った。

アンバサダーとして「自分も60歳をすぎてから健康に気をつけないといけないと思って、検査はしてるんです。なっちゃったら大変だから、予防接種を受けることの大切さをどんどん広めたいと思っています。健康が一番大事だと思っています。健康に対しての向き合い方が、変わってきた。若い頃は何も知らなかったけど、これからも明るく楽しく生きて行きたい。同世代の人に予防の大切さを伝えていきたい。まだまだ頑張ります」と話した。。

最後は「今日、まだ意外と寒いんですよ。家帰って、一杯飲んで。いい夢、見ろよ。あばよ」とお約束のフレーズでステージを去った。