イースト3位のニックスがプレーオフ進出決定…4年連続、球団史上47度目

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズが、敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦を109－119で落としたことで、イースタン・カンファレンス7位の41勝34敗（勝率54.7パーセント）となった。

この結果によって、この日試合が組まれていなかったイースト3位のニューヨーク・ニックス（48勝27敗／勝率64.0パーセント）が、4月19日にスタートする「NBAプレーオフ2026」出場を決めた。

ガードのジェイレン・ブランソン、ビッグマンのカール・アンソニー・タウンズという“オールスターデュオ”を擁するニックスは、その周囲をOG・アヌノビーやミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハート、マイルズ・マクブライド、ランドリー・シャメット、ミッチェル・ロビンソンらが支えている。

プレーオフ進出は4シーズン連続で、フランチャイズ史上47度目。昨年はカンファレンス・ファイナルまで勝ち上がっただけに、今年のポストシーズンではさらにその上を目指して“真の覇権争い”へ臨むこととなる。

【動画】2月にニックスの選手たちが決めたトッププレー集！





