「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日午後２時現在で、ｉｓｐａｃｅ<9348.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



前週末２７日の取引終了後、今後の事業方針などをまとめた「事業戦略アップデート」を発表。搭載エンジンの変更や日米ランダーモデルの統合などを理由に、次期米国ミッション計画の打ち上げ時期を２０２７年から３０年へ延期（アイスペースとしての次のミッションは２８年）する方針を示した。



これを受けて、週明け３０日の同社株はストップ安の４６６円に下落。きょうも一時前日比５６円（１２．０％）安の４１０円に売られる場面があり、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS