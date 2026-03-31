開催：2026.3.31

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 9 - 6 [タイガース]

MLBの試合が31日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとタイガースが対戦した。

Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するタイガースの先発投手はジャスティン・バーランダーで試合は開始した。

1回裏、2番 コービン・キャロル 7球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 1-0 DET、4番 ガブリエル・モレノ 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 2-0 DET

2回裏、2番 コービン・キャロル 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 ARI 5-0 DET

5回裏、6番 アレク・トーマス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 6-0 DET、9番 ジョーダン・ローラー カウント3-2から押し出しの四球でDバックス得点 ARI 7-0 DET、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでDバックス得点 ARI 8-0 DET

7回表、7番 ディロン・ディングラー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 ARI 8-1 DET、9番 ハビエル・バエス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 ARI 8-2 DET、3番 コルト・キース 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 ARI 8-4 DET、4番 ライリー・グリーン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 ARI 8-5 DET、5番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 ARI 8-6 DET

7回裏、8番 イルデマロ・バルガス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 9-6 DET

試合は9対6でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はタイガースのジャスティン・バーランダーで、ここまで0勝1敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでDバックスは1勝3敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方タイガースは2勝2敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 14:28:28 更新