Mr.Childrenの公式Xが更新され、『CDTVライブ！ライブ！』でのオフショットを公開した。

【写真】4曲を演奏した『CDTVライブ！ライブ！』放送直後のリラックスした雰囲気のMr.Children

■『CDTVライブ！ライブ！』オフショットを公開したMr.Children

Mr.Childrenは、3月30日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SPに出演。3月25日にリリースされた最新アルバム『産声』から「Saturday」と「産声」、TBSドラマ日曜劇場『リブート』主題歌の「Again」、代表曲の一つ「Sign」の4曲を披露した。

Xにて「『CDTVライブ！ライブ！』をご覧いただいたみなさま、ありがとうございました！」とコメントを添えて1枚の写真を披露。後ろで手を組んで微笑む田原健一、両手を広げて満面の笑みを見せる鈴木英哉。そして、鈴木と向かい合うようにして笑顔を見せる桜井和寿、その隣で笑みを浮かべる中川敬輔の姿が写し出されている。ネオン輝く番組ロゴが設置されているサインボードの前で見せた4人のリラックスした表情が印象的だ。

SNSには「笑顔が素敵」「メンバーみんなかわいい」「みんないい顔！」「みんなかっこいい」といった声や「4曲も聴けて最高です」「感動しました」という番組の感動を伝える声も続々と集まっている。

■『CDTVライブ！ライブ！』に2週連続で出演

『CDTVライブ！ライブ！』の公式Xには、サインボードの前で撮影された本番直前の集合ショットが公開された。クールな表情の田原に対して、笑顔を見せる鈴木、桜井、中川。本番直前ながらリラックスした雰囲気が感じられる。

次週、4月6日放送の『CDTVライブ！ライブ！』への出演が決定！彼らは、最新アルバムに収録された新曲「ウスバカゲロウ」と長年愛されている「Tomorrow never knows」を披露する予定だ。

■『めざましテレビ』にも2週連続で出演

最新アルバム『産声』のリリースを契機にメディア出演が続いているMr.Children。フジテレビ『めざましテレビ』においても、3月24日の放送に続いて、31日放送の「エンタメPick Up」コーナーに4人が登場。アルバムの深層に迫るインタビュー後編がオンエアされた。

放送後、『めざましテレビ』の公式Xで4ショットが公開。ピースサインを掲げる鈴木と穏やかな笑顔を見せる3人の姿が写し出されている。

SNSには「可愛らしい四人衆にほっこり」「あまりにもかわいい」といった声が寄せられている。