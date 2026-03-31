SUPER BEAVERの20周年イヤーを総括！『別冊カドカワScene 15』発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERの特集が、3月31日発売の『別冊カドカワScene 15』に掲載。34ページの大ボリュームで、20周年イヤーを総括する内容となっている。

■フォーマルかつカジュアルな黒ファッションのスタイリングにも注目

特集では、渋谷龍太 × 藤原“37才”広明、上杉研太 × 柳沢亮太によるロングインタビュー、アリーナツアー『都会のラクダ TOUR 2026 ～ラクダトゥインクルー～』（2026年2月28日 マリンメッセ福岡A館）の独占取材、5月22日公開の映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』（監督：若菜俊哉）の周辺取材などを実施。

フォーマルかつカジュアルな黒ファッションのスタイリングによる撮り下ろしも、クールな仕上がりとなっている。

また、同号では、LiSA、Die（DIR EN GREY）、STARGLOW、鈴木もぐら（空気階段）、例えば炎、内澤崇仁（androp）、muque、NELKEらの特集も掲載。ぜひチェックしよう。

■書籍情報

2026.03.31 ON SALE

『別冊カドカワScene 15』

■関連リンク

『別冊カドカワScene 15』の詳細はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001559/

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/