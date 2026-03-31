三菱ふそうトラック・バスと日野自動車が４月１日付で経営統合し、持ち株会社「ＡＲＣＨＩＯＮ（アーチオン）」が発足するのを前に、社長に就任するカール・デッペン氏（三菱ふそう社長）が読売新聞のインタビューに応じた。

「東南アジアでナンバーワンを守り、市場での立ち位置をさらに改善したい」と述べ、主力市場でのシェア（占有率）拡大に注力する方針を示した。

調査会社マークラインズによると、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）での両社のトラック販売台数（２０２５年）は計５万５０００台で、首位のいすゞ自動車グループを上回る規模。ただ、中国メーカーが安さを武器に勢力を拡大しており、デッペン氏は「アグレッシブなコストを提示している」と警戒感を示した。対抗策として販売・整備拠点などの「強いネットワークを活用する」と語った。

日本市場では、日野製の中型車を三菱ふそうに、三菱ふそう製の小型ＥＶ（電気自動車）を日野に供給して販売する方針。デッペン氏は狙いについて「三菱ふそう単独では中型を刷新するのに時間がかかる。（統合で）迅速に、幅広い商品を投入する目的だ」と説明した。

一方、「両社の特長を犠牲にしたくない」とも語り、両ブランドを維持する考えを示した。

ＥＶや水素燃料電池の開発に関しては「輸送の脱炭素化に投資していかなければならない」と強調。両社のノウハウを技術開発に生かすという。

経営統合によって、国内商用車業界は三菱ふそう・日野グループといすゞ系の２陣営に集約される。販売台数や売り上げ目標に関してデッペン氏は「話すのは時期尚早だ」として、具体的な言及は避けた。