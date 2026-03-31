人気バンド「ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ（ドリカム）」が９年ぶりのオリジナルアルバム「ＴＨＥ ＢＬＡＣＫ ○ ＡＬＢＵＭ」（ユニバーサル）を出した。

「ひとつなぎの音楽作品」をキーワードに、アルバムの作品性にこだわった一枚だ。今回、「ＣＤファースト」を掲げており、その真意をリーダーの中村正人に聞いた。（宍戸将樹）

アルバムには、四つの新曲など２０１８年以降の曲を収めた。「（ボーカルの）吉田（美和）が『今まで出した曲は家に帰したい』というので。家とはアルバムのことだから」と制作を始めた。タイトルにある「○」はブラックホールをイメージ。「これだけいろんな曲をアルバムにまとめる……それはブラックホールみたいなもの」。多種多彩な１４曲をそろえた。

「デビュー時から、ドリカムはアルバムで聴いてもらおうというバンド」という自負があるが、「今は（聴き手の好みで曲を並べる）プレイリストの時代。アルバムの意義を理解してもらうのはなかなか難しい」と危機感がある。「この９年はものすごく大きな年月。配信が主体になり、エンタメの出口も受け取り方も完全に変わった」という。

今回あえて「ＣＤファースト チャレンジ」という言葉を出した。「ひとつなぎの音楽作品」を収めたいからだ。「ＣＤに戻るというより、一つの音楽作品を収める最適な媒体として『ＣＤというものがありますよ』という新しい提案。我々の思いが詰まっています」。「ひとつなぎ」は人気マンガ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」から着想を得た。「（作者の）尾田（栄一郎）先生にも話をしましたよ」とぬかりはない。

シングルでリリースした曲にも、今作のタイトルを示す「―ＴＢＡ Ｖｅｒｓｉｏｎ―」として、曲の前後に歓声を入れたり、サックスの音を挟んだりして、ライブらしさを感じられるアレンジを加えた。劇場版アニメ「Ｇのレコンギスタ」のテーマ曲「Ｇ」にはイントロに劇中のセリフを入れた。「富野（由悠季）監督に相談して、監督自らセリフを選んでくれた。曲にピッタリはまったんです」という経緯を語ってくれた。

ＮＨＫの情報番組「首都圏ネットワーク」のテーマ曲となった新曲「東京 ｍａｇｉｃ ｈｏｕｒ」は、番組側と話をしていて曲を書き下ろすことが決まったという。「東京を象徴するような曲になればいい。こういう創作の種、出会いをいただけることは本当にありがたい」と感謝する。

今月からはアルバムツアーも始まった。「ＣＤを買って良かった、ライブ楽しかったと思われるだけの質とエンターテインメントを持たせないと」と音楽だけでない様々な仕掛けにも思考を巡らせる。デビューから３７年となるが、「吉田とは『５０周年までは頑張ろうか』という話はしている。僕は個人的には、とにかく今日を生きようと。吉田と一緒にやってて、予定通りのことなんてそんなにないですから」と笑い飛ばした。