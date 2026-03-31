『リブート』6.14よりNetflixで全世界配信 地上波全10話の累計視聴人数4256.4万人を記録
鈴木亮平が主演を務めた日曜劇場『リブート』（TBS系）の地上波全10話の累計視聴人数が4256.4万人を記録したことが発表された。6月14日からはNetflixにて全世界で配信される。
【写真】『リブート』鈴木亮平＆戸田恵梨香、“夫婦ショット”
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。
本作は1月18日から3月29日まで放送され、全10話の累計視聴人数は4256.4万人を記録。1話あたりの平均視聴人数は1287.2万人で、毎週1200万人以上が日本全国でリアルタイム視聴していたことがわかった。 なお、3月29日に放送した最終回の視聴人数は1422.6万人だった。この数字はリアルタイム視聴のみを対象としており、録画再生・配信での視聴は含まれない。
民放公式テレビ配信サービス・TVerとTBS FREEでは1話・最新話を無料配信中。動画配信サービスU-NEXT、Netflixでは全話見放題配信している。さらに、Netflixでは6月14日より全世界で配信される。
【写真】『リブート』鈴木亮平＆戸田恵梨香、“夫婦ショット”
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。
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