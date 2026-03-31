◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 フアンフランシスコ・エストラダ―那須川天心（４月１１日、両国国技館）

王座決定戦に出場するＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が３月３１日、都内の所属ジムで、挑戦者決定戦を前に練習を公開した。ＷＢＣ世界バンタム級２位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝戦に向け、特別コーチを務めるＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）はまな弟子の復活に太鼓判を押した。

ミットを持ち天心のパンチを受ける葛西会長がしきりに声を出した。「ハイガード」、「ハイガード」。天心は高い位置でガードを構え続けた。上半身と目で相手のパンチをよけるイメージの天心が、ここまでガードを高い位置で構えるのは珍しい。葛西会長は「ガードがいいとパンチも強く打てる」という。今回のテーマは「ハイガード・プレス」。２階級制覇王者を相手にガードを常に高い位置に置き、先手、先手で打ち込み前に出る。キャリアに勝るエストラダを後退させ、「精神的なプレッシャー」を与える狙いがある。

天心は昨年１１月に井上拓真（大橋）とのＷＢＣ世界同級王座決定戦で判定負け。プロ８戦目で初黒星を喫し、エストラーダ戦は５か月ぶりの再起戦。葛西会長は負けが許されない状況となった天心から依頼を受け、次戦に向け１月下旬から再びコンビを組み、復活へのメニューをスタートした。「接近戦での左ストレートの打ち方だったり、帝拳ジムの先輩チャンピオンたちの打ち方を教えた。自分が（帝拳の）トレーナー時代に選手を育成していた時の感覚だった」と、西岡利晃（元ＷＢＣ世界スーパーバンタム級王者）ら４人の世界王者を育てたトレーナー時代をダブらせた。

「ショートレンジからノーモーションで打つストレート。これで試合を決めるのでは。よくてＫＯ。ＫＯを狙っていれば判定でも勝てる」と、自信を持ってまな弟子をリングに送り出す。