◆センバツ最終日 ▽決勝 智弁学園―大阪桐蔭（３１日・甲子園）

第９８回センバツ高校野球大会の決勝が午後０時半から行われ、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突した。

初優勝した２０１６年以来の頂点を狙う智弁学園は、プロ注目のエース左腕・杉本真滉（３年）が先発。今大会はここまで４勝を挙げており、３５イニングを投げて失点２（自責１）で、防御率は０・２６。圧巻の投球を続けているエースが、大阪桐蔭の身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）と投げ合った。

杉本は準決勝までに３６９球を投じた。１週間で５００球以内と定められている球数制限によって、この日の決勝戦で投げられるのは１３１球。３回までに３点を失う苦しい立ち上がりとなったが、以降は立ち直って無失点。６回を投げ終えた時点で球数は１００球に達した。７回は３安打で無死満塁のピンチを背負い、３番・内海竣太（３年）に押し出し四球を与えて勝ち越しを許した。さらに１死満塁から内野ゴロの間に１点を追加され、なお２死二、三塁から６番・黒川虎雅（３年）にも左前へ２点適時打を浴び、リードを４点に広げられてこの回限りで降板となった。決勝戦で投じた球数は１２８。７失点（自責７）だった。智弁学園は杉本に代わり、背番１８の左腕・田川璃空（りく）がマウンドに上がった。