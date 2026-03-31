◆スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会 ▽中学生の部・３回戦 多摩川ボーイズ（東京西）６−１大阪柴島ボーイズ（大阪北）（３月２８日、大田スタジアム）

中学生の部・３回戦で、２年連続出場の巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）は大阪柴島（大阪北）に逆転勝ち。創部１年目だった昨年を上回る８強進出を果たした。２番手の左腕、原悠翔（２年）が打者１３人を相手に“完全救援”となるピッチングを見せた。

原の投球が流れを変えた。０―１の劣勢で迎えた３回２死二塁で先発・小林航（２年）からマウンドを引き継ぐと、相手打者を左飛に打ち取ってピンチ脱出。チームは直後に増田球太（２年）の同点適時三塁打、堀之内拳（２年）の右前適時打で勝ち越した。

リードをもらった背番号２１は「ストライクを投げるだけ」と４回からもテンポの良い投球を展開。大阪柴島打線を４イニング連続で３者凡退のパーフェクト救援で締めた。捕手の関蓮太郎主将（２年）が「捕っていて気持ちよかった」と振り返れば、現役時代は投手の林卓史コーチも「史上最高の投球」と最大級の賛辞を贈った。

打撃から流れをつかむ「超攻撃型野球」を掲げるが、守りからの野球もできる。昨年覇者・愛知尾州、３年連続出場の狭山西武、関西秋季大会Ｖの大阪柴島、昨季４強の湖南が入った“激戦ブロック”を危なげなく突破。初出場だった昨年の２回戦を超えたが、関主将は「絶対に優勝する。やるしかないという気持ち」と先を見据えた。