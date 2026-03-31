昨年のＭ−１王者のお笑いコンビ・たくろうが３１日、東京・国立代々木競技場第１体育館で行われた１０代向けの大型イベント「超十代 ーＵＬＴＲＡ ＴＥＥＮＳ ＦＥＳー ２０２６」に登場。ボケ担当の赤木裕が１０代に向けてエールを送った。

たくろうは、第９８回選抜高校野球大会決勝と同じ時間帯に同イベントに登場し、取材に応じた。赤木は滋賀・草津市の光泉カトリック高等学校硬式野球部出身。印象深い１０代の頃の思い出について「トスバッティングでボールを投げていたら、硬球が頭に直撃。でも、無傷でした。頭カチカチ」と苦笑いを浮かべ、報道陣の笑いを誘った。

一方、相方・きむらバンドは淡い恋心を告白。「ブラジルからの留学生に恋をしました。英語辞典を持ち歩いて、絶対に告白をしようと思っていましたが、『さよなら』も言われずに帰国していた」と明かした。

取材会の最後には、スタッフから同イベントのメインターゲットである１０代に向けて助言を求められた。赤木は自身の１０代の頃を「明るい１０代ではなかった」とし、「学校だけじゃない楽しい場所はいっぱいある。僕も日陰に隠れていたけど、それを乗り越えて強くなった。１０代に苦労したら後々、明るくなることもある」と力を込めた。きむらバンドも「いっぱい苦労しても大丈夫」と重ねて激励した。