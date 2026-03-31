「ドムドムハンバーガー」の公式「X」アカウントが3月31日、更新。4月1日のエイプリルフールに、「ビッグドム」シリーズが「レッドバンズ」になることを発表しました。

【画像】うわぁ…真っ赤だ… コチラがドムドムのエイプリルフール「レッドバンズ」です！

真っ赤なうそ？→本当！

公式アカウントは、「明日はエイプリルフール。ドムドムでは期間・店舗限定でビッグドムシリーズが『レッドバンズ』に！」とコメントし、バンズが“真っ赤”になったハンバーガー「ビッグドム」「ビッグドムチーズ」「ビッグドムトマト＆チーズ」の画像を投稿しました。

「DomDom April Fool’s Day」と題された画像には、「真っ赤なうそ？！」「ほんと！！」と書かれています。さらに、公式アカウントは投稿で、「※本当に実施します」とコメントしています。

X上では「エイプリルフールにうそをつかないでマジでやる姿勢がいい（笑）」「ドムドムさん、エイプリルフールの仕組みを理解していないのかもしれない。本当にやるんだ…（笑）」「食べに行きます！」との声が上がっています。

「レッドバンズ」の「ビッグドム」シリーズが販売されるのは、赤羽・東大島・金沢八景・深井・吹田・香芝の6店舗。期間は4月5日までです。バンズの在庫がなくなり次第、終了となります。