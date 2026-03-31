「あえて各停」「1本見送り」を提案

東京メトロは2026年3月30日、ナビタイムジャパンと共同で、「座れるルート検索」の本格提供を同日より開始したと発表しました。

【「座れる」の可視化！】これが「座れるルート検索」機能です（画像）

同サービスでは、目的地までのルート検索時に、「座るための別ルート」が表示されます。

両社は約1年半にわたり「座りやすい号車案内」を試験提供しており、「着座確率」の精度検証を進めてきました。約3800件にのぼる体感調査や改善要望アンケートの回答データをもとに、「どこで、どのくらい座れるか」を高い精度で予測できるようになったといいます。

さらに新機能として、座れる割合や時間をバー表示するほか、「あえて各停」や「1本見送り」といった、より長く座れるルートを追加提案する機能も盛り込まれました。

また、アプリ内のルート詳細画面では、最も座りやすい号車や、「3駅先で座れる可能性」といった停車駅ごとの着座確率を、より詳しく確認できます。

本サービスは乗換NAVITIMEの有料会員限定での提供となります。