バスケットボール、新潟アルビレックスBB。アルビBB一筋で昨シーズン限りで引退した池田雄一（ゆういち）さん。



現役時代19年間背負い続けた背番号「32」番が永久欠番になり3月29日、セレモニーが開かれました。



アルビBBは29日に アオーレ長岡で岐阜と対戦し、82対49で勝利。プレーオフ進出に向けて、弾みをつけました。





その試合後、昨シーズ限りで現役を引退したレジェンド・池田雄一さんの永久欠番セレモニーが行われました。燕市出身の池田雄一さんは、新潟商業高校卒業後、東海大学に進学し、2006年にアルビBBに加入。代名詞の3Pシュートを武器に長くエースとして活躍し、現役19年間でリーグ戦「858」試合出場。5000得点以上をあげました。その功績に敬意を込め、クラブは池田さんが背負った「32」番をクラブ史上初の永久欠番とすることを決めました。＜池田雄一さん＞「まさか19年もプレーすると思っていなかったので、ブースターの皆さん、スタッフの皆さん、チームメイトの皆さん、全てに支えられて戦ってこられた19年だと思っています……とにかく新潟で勝ちたかったという思いがあったので、それは引退してからも一緒で、このクラブで、やっぱり頂点に立ちたいというのは今でも思っています」