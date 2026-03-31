全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のモダン居酒屋店『富士屋本店 日本橋浜町』です。

おひとり様も友達飲みも気楽に寄れる庶民派にして名店

毎夜、オープンと同時にあれよあれよと満席。お得なハッピーアワーに引き寄せられ、この店には自然と人が集まってくる。とりわけ1階の立ち飲みカウンターは人気が高く、実はおひとり様向けのメニューもあるから、ふらりと立ち寄るにも最適だ。

裏表びっしりと書き込まれたメニューは、立ち飲みの域を軽々と超える充実ぶり。グラス片手に、どこから攻めるかメニューとにらめっこする時間さえ、ここでは立派な楽しみになる。

寒い夜には、まずは「温野菜のバーニャカウダ」を。湯気をまとった野菜が冷えた胃袋を温めてくれる。つまみ感覚の居酒屋メニューもあれば、グラタンやポテトサラダといった洋食、さらには「仔羊肩肉の煮込み」というバリバリの本格フレンチまで。この自由度の高さに、店の懐の深さが表れている。

仔羊肩肉の煮込み2400円、日替わり自然派ワイン1100円〜

『富士屋本店 日本橋浜町』（左）仔羊肩肉の煮込み 2400円 （右）日替わり自然派ワイン 1100円〜 フランスの定番、羊肉の煮込みは箸でほぐれそうなほど柔らかい。ボリューミ―な塊肉だ。旨みが凝縮したスープにバゲットを浸して最後の一滴まで食べ切りたい。イギリスで造られる赤ワインのピノ・ノワールがよく合う

母体が酒屋とあってワインも幅広い。カジュアルなものからこだわりのボトルまで揃うので、その日の気分にちょうどいい一杯が見つかりそうだ。

『富士屋本店 日本橋浜町』店主 加藤雄三さん

店主：加藤雄三さん「テーブル席やテラスの掘り炬燵もありますよ！」

『富士屋本店 日本橋浜町』古色のある木材のコの字カウンターも良い風情

浜町『富士屋本店 日本橋浜町』

［店名］『富士屋本店 日本橋浜町』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-24-2

［電話］03-6231-1203

［営業時間］17時〜22時半（21時半LO）、土：16時〜22時（21時LO）、日・祝：16時〜21時（20時半LO）

［休日］無休

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口から徒歩4分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、とろとろクリーミーな「牡蠣グラタン」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】大ぶりの牡蠣がたっぷり スパークリングと相性抜群の牡蠣グラタン（8枚）