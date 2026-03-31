◇第98回選抜高校野球大会第11日 決勝 智弁学園―大阪桐蔭（2026年3月31日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日に行われ、智弁学園（奈良）のエース左腕・杉本真滉投手が先発した。

初回を無失点で切り抜けた杉本だったが、2回に中村に右前適時打で先制を許すと、3回にも無死一、二塁から藤田に適時二塁打を浴びて2失点。序盤で3失点と苦しんだ。

打線が3点を奪い、6回に同点に追いついたが、7回に大阪桐蔭打線につかまった。押し出し四球や、4安打を集中されるなど3失点。何とか7回まで投げ切ったが、球数は128球となった。

これで杉本は降板。8回からは田川が2番手でマウンドに上がった。

今大会は4戦4勝と勝率100％。準決勝の中京大中京戦で137球完投するなど、ここまで4試合35イニングで498球。球数制限に関わる決勝までの7日間分は369球で、決勝は131球が限度だった。

仮に中止になっていれば25日の神村学園戦の143球がクリアされたが、決勝は制限付きの中での登板となった。

大阪桐蔭は春夏通じて決勝9戦9勝の勝率100％。杉本が“決勝神話”打破なるかにも注目が集まっていた。