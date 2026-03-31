大学進学で一人暮らしを始めた息子のスマホ代、今も親が払っています。仕送りに加えて通信費まで負担するのは一般的？ 格安SIMも含めて“親がどこまで出すべきか”を考えたいです

大学生のスマホ代を親が払うのは一般的なのか

結論から言うと、大学生のスマホ代を親が負担している家庭は珍しくありません。特に仕送りをしている場合、その中に通信費が含まれていたり、別枠で親が支払っているケースも多く見られます。

大学生はアルバイト収入がある場合もありますが、学業との両立を考えると収入が安定しているとは限りません。そのため、生活費の一部としてスマホ代を親が負担することは、一定程度一般的な選択と言えます。

ただし、全額を親が負担し続けるかどうかは家庭ごとの考え方による部分が大きく、年次が上がるにつれて見直す家庭も増えていきます。



仕送りに加えて通信費を負担するのは負担が大きいのか

一人暮らしの仕送りに加えてスマホ代も親が負担している場合、家計への影響は無視できません。家賃や食費、光熱費に加えて通信費まで支払うと、毎月の固定支出はかなりの金額になります。

特にスマホ代が月7千円から1万円程度かかっている場合、年間では10万円以上の支出になります。これは決して小さな金額ではありません。

そのため、「負担すること自体が問題か」ではなく、「その金額が適正かどうか」を見極めることが重要になります。



親がどこまで負担するべきかの考え方

スマホ代の負担については、明確な正解があるわけではありませんが、いくつかの考え方の軸があります。



生活費としてどこまで含めるかを決める

スマホを生活必需品と考える場合、仕送りの一部として含めるという考え方があります。この場合、子どもがその中でやりくりする形になるため、金銭管理の練習にもつながります。



段階的に負担を移行する

入学直後は親が負担し、学年が上がるにつれて一部または全額を本人に任せる方法も現実的です。急にすべてを任せるよりも、段階的な移行の方が負担が少なくなります。



金額だけ決めて超過分は本人負担にする

例えば一定額までは親が負担し、それを超える分は本人が支払うというルールにすることで、使い方への意識も高まります。



格安SIMを活用すれば負担はどこまで減るのか

通信費を見直すうえで有力なのが格安SIMです。現在大手キャリアで1万円近くかかっている場合でも、格安SIMに切り替えることで月2千円から3千円程度に抑えられるケースがあります。

これにより、親の負担を大きく減らすことができます。例えば月7千円削減できれば、年間では8万円以上の差になります。

大学生の場合、自宅や大学でWi-Fiを利用できる環境が整っていることが多く、スマホ単体で大容量通信を必要としないケースも少なくありません。そのため、格安SIMとの相性は比較的良いと言えます。



格安SIMに切り替える際の注意点

格安SIMはコスト面で優れていますが、いくつか注意点もあります。

まず、通信速度が時間帯によって変動することがあります。特に昼休みや夕方などは速度が低下する場合があります。

また、サポートがオンライン中心になるため、トラブル時に自分で対応する必要があります。ただし、基本的な使い方であれば大きな問題になることは少なく、慣れてしまえば十分に対応できる範囲です。



親子で話し合うことが最も重要

スマホ代の負担については、金額以上に「どう決めるか」が重要です。一方的に決めるのではなく、親子で話し合いながらルールを決めることで、納得感のある形になります。

通信費がどれくらいかかっているのかを共有し、どのように負担するのが現実的かを一緒に考えることが大切です。これにより、子ども自身の金銭感覚も育ちます。



まとめ

大学生のスマホ代を親が負担することは一般的なケースの一つですが、その範囲や金額については家庭ごとの判断が重要です。仕送りに加えて通信費を負担する場合は、家計への影響も踏まえて見直す価値があります。

格安SIMを活用すれば、無理なく通信費を抑えることができ、親の負担軽減にもつながります。また、段階的に負担を移行することで、子どもの自立を促すことも可能です。

まずは現状の通信費を把握し、親子で話し合いながら最適な形を見つけていくことが、無理のない家計管理と自立の第一歩になります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー