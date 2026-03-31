ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日（日本時間３１日）に本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打だった。打率１割６分７厘。チームは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。

相手先発は２年目の左腕メシック。初回先頭は１ボールからの２球目、内角高めの９２・９マイル（約１４９・５キロ）のシンカーに詰まりながら左前に落とした。開幕戦の１打席目以来、１３打席ぶりの安打だ。

２打席目は１点を先制された直後の３回無死一、二塁で回ってきた。しかし、フルカウントからの６球目を投げる前にロハスがけん制死。７球目の外角スライダーを打ち上げて中飛に倒れた。

６回一死無走者は２ストライクからの５球目、外角低めのチェンジアップに空振り三振に倒れた。４点を追う８回二死無走者は３番手の左腕サブロウスキと対戦し、カウント１―２からの４球目、真ん中高めの８６・１マイル（約１３８・６キロ）のスライダーをミスショット。高々と打ち上げた中飛だった。

ドジャースは９回に２点を返し、反撃したが、及ばなかった。翌３１日（同４月１日）のガーディアンズ戦に今季初先発。完全投打二刀流でどんな投球を見せてくれるのか楽しみだ。