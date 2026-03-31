ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は３０日（日本時間３１日）に本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に今季初先発し、４回０／３を４安打１失点、４三振２四球で初黒星を喫した。打者１８人に７８球で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマーク。防御率２・２５。チームは２―４で敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。

初回、先頭クワンはフルカウントからの７球目、外角高めの８８マイル（約１４２キロ）のカットボールで空振り三振。二死後、ラミレスに中前打され、打席は３日のオープン戦で満塁弾を浴びているマンザードだ。初球、ラミレスが二盗して先制のピンチを招くが、真ん中高めのスプリットで左飛に打ち取った。

２回は一ゴロ、遊飛、空振り三振で三者凡退に抑え、上々の立ち上がりだ。

しかし、３回に表情が曇った。先頭ヘッジズに９９・１マイル（約１５９・５キロ）のフォーシームを右翼線二塁打され、続くマルティネスは投前犠打で一死三塁とされた。ここでクワンに２ボールからの３球目、真ん中低めの８６・３マイル（約１３９キロ）のカットボールを拾われて右翼線に適時二塁打。１点先制された。２番デローターを歩かせたが、ラミレスをスプリットで空振り三振に仕留め、マンザードはフォーシームで左飛に打ち取り、追加点は許さなかった。

４回は一死後、ロッキオを歩かせるも後続を打ち取り、無失点。５回、先頭マルティネスに中前打されたところで交代となった。ベンチに戻る佐々木に大歓声が送られた。

５回を投げ切ることはできなかったのは残念だろうが、まずまずだった。オープン戦４試合で防御率１５・５８、初回に一死も取れずに降板し、オープン戦特別ルールで２回に再登板したケースが２度もあった。８回２／３で１７四死球と制球が定まらずに不安視されていたが、この日は２四球だけで、連続して与えることはなかった。

フォシームは９９マイル（約１５９・３キロ）超が５球をマークし、平均９７・６マイル（約１５７キロ）。昨年の９６・１マイル（約１５４・７キロ）より１・５マイル（約２・４キロ）アップした。ジャイロ回転して３７インチ（約９４センチ）落ちるカットボールと平均５６５回転の揺れるスプリットが効果的だった。

オープン戦の惨状を繰り返すようなら地元メディアに「マイナー行き」の報道があふれるところだったが、自らの右腕で阻止した。ただ、今回は佐々木、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）が史上初めて同一カードに先発する歴史的な３連戦だったが、先陣を飾ることはできなかった。