鈴木ゆうか、美脚全開のフリルミニパンツ姿に熱視線「シルエット最強」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/03/31】モデルで女優の鈴木ゆうかのマネージャーが3月30日、Instagramを更新。フリルのセットアップを身に着けた鈴木のショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人モデル「シルエット最強」美太もも全開のミニパンツ姿
同Instagramでは「＃鈴木ゆうか2026年カレンダー」のハッシュタグを添え、鈴木のカレンダー撮影でのオフショットを「こだわりのカット」として複数枚投稿。本人がセレクトしたというカラフルな花束を抱えた鈴木が、たっぷりとしたフリルのトップスとミニ丈パンツの白のセットアップというコーディネートを身に付けており、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「シルエット最強」「天使みたい」「白コーディネート似合いすぎ」「脚綺麗で素敵」「透明感すごい」「カレンダー買います」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人モデル「シルエット最強」美太もも全開のミニパンツ姿
◆鈴木ゆうか、フリルセットアップから美脚
同Instagramでは「＃鈴木ゆうか2026年カレンダー」のハッシュタグを添え、鈴木のカレンダー撮影でのオフショットを「こだわりのカット」として複数枚投稿。本人がセレクトしたというカラフルな花束を抱えた鈴木が、たっぷりとしたフリルのトップスとミニ丈パンツの白のセットアップというコーディネートを身に付けており、美しい脚のラインが際立っている。
◆鈴木ゆうかのオフショットに反響
この投稿にファンからは「シルエット最強」「天使みたい」「白コーディネート似合いすぎ」「脚綺麗で素敵」「透明感すごい」「カレンダー買います」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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