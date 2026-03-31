◇MLB ロッキーズ14-5ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)

日本ハムや楽天で2024年シーズンまでプレーしたコディ・ポンセ投手が今季からブルージェイズでメジャー復帰。初登板を迎えるも、ゴロ処理の際に足を痛めて負傷交代となりました。

2021年以来のメジャーでの登板となったポンセ投手。初回を三者凡退とすると、2回にツーベースを浴びるも無失点とします。

しかし3回、先頭打者に四球を与え、さらに暴投とボークで1アウト3塁のピンチに。続くジェーコブ・マッカーシー選手が打ったゴロをポンセ投手が自ら処理しようとするも、グローブに収まらず。前のめりになったところで足を痛めるしぐさをみせ、グラウンドに倒れ込みました。

痛そうな表情のポンセ投手。カートに乗せられ、そのまま交代となりました。

ブルージェイズは6回に一挙7得点を奪われるなど、計14失点と投手陣が炎上。岡本和真選手に2試合連続ホームランが飛び出すも、開幕4連勝とはなりませんでした。

ポンセ投手は2022年から日本ハムに在籍し、同年8月27日のソフトバンク戦ではノーヒットノーランを達成。2024年から楽天に移籍し、NPB通算で39試合に登板。10勝16敗、防御率4.54という成績でした。

右膝を負傷したポンセ投手は試合後MRI検査を受けました。