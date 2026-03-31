炭焼きの香ばしさが彩る新感覚イタリアン【うまい店】店主はみんなゴルフ好き

ゴルフバックを肩にかけて、降りたところから、なんとも鼻をくすぐる良い匂いが漂う夕刻。一見、おしゃれな外観に見とれるほど足が止まるが、ひとたび入れば、笑顔あふれる店主と満腹になるまで食べたくなる料理が待っています。

今回紹介するお店は、千葉のグルメ店です！

炭焼きの香ばしさが彩る新感覚イタリアン

カッチャアルテゾーロ 864千葉

炭焼きお肉3種盛り合わせ3100円／人気の肉料理を盛り合わせにしてほしいというお客さんの要望から誕生したひと皿。ワインのほか、その〝スモーキー〞な香りとウイスキーの相性も抜群だ

千葉駅西口側、通称〝裏千葉〞と呼ばれるエリアには独立色の濃い個人店が集まり、千葉の〝グルメ〞たちを飽きさせない。そんな裏千葉の路地中、炭の香りで客を誘う人気イタリア料理店がこの店だ。温かく、落ち着きがありながらも活気に満ちた店内には、気軽に1杯飲むのにも、特別な日のディナーにも来たくなってしまう懐の深さがある。

そんな「カッチャ」の〝核〞を成すのが炭焼き料理だ。1番人気は「炭焼きお肉3種盛り合わせ」。備長炭で焼いた王道の牛・豚・鶏、その香ばしい香りが食欲をそそる。それぞれ火入れ時間が異なるため、提供に合わせて調理の順序をずらし、ベストな状態でテーブルへ運ぶのがオーナーのこだわりだ。

味つけはシンプルに塩、コショウとオリーブオイルのみ。これだけでも十分に美味であるが、添えられた「竹墨の塩」をひとのせ。パリッとした食感と清涼感が、脂の甘みをきゅっと締めてくれる。イタリア料理店らしく、ワインはピエモンテとトスカーナの赤を厚めに。スパイスのようなニュアンスとタンニンが炭焼きの香ばしさに響き合う。こちらの〝マリアージュ〞もまさに至極である。

所：千葉県中央区新田町34-3 アイビル1F

営：17:00～25:00(L.O.24:00)

休：火曜

☎ 043-301-2864

今月のゴルフ好き店主 大嶋治代さん

千葉という立地柄、ゴルフ場関係者の来店が多く、周年の折に近隣コース支配人から「記念コンペに」と誘われたのがゴルフのきっかけ。開催に向けて1 カ月、毎晩の練習を重ねて臨んだ初コンペのスコアは138。現在は月3 ラウンドのペースでプレーを楽しむ（真夏を除く！）

いかがでしたか？ ぜひ一度、足を運んでみてください！