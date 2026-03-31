タレントの間寛平（７６）と“かわいすぎる吉本新喜劇女優”の小寺真理（３４）が「阪神競馬場 春のＧ１ ＰＲ大使」に就任することになり、３１日、大阪市内で就任式が行われた。

同競馬場は兵庫県宝塚市にあり、寛平は同市内に住むことから毎週のように競馬場まで出かけるという。「家が近いからしょっちゅう行く。土日は行くし時間があったら走ってる。庭のようなもの。警備員のおっちゃんとも友達」と日頃から関係が深いことを話した。

４月５日には大阪杯、同１２日には桜花賞が控える。強い馬の見分け方について寛平は「後ろから見たときの歩き方」とし、「お尻を見たときに、いいなあ」と思うことをあげ、パドックから観察していることを明かした。しかし、「歩いてるのを見て眠たそうな馬、しんどそうな馬がいるけど、これが来るねん！」と見た目で判別することの難しさを訴えた。

就任式には応援ゲストとしてお笑いコンビのマユリカが駆けつけた。写真撮影で寛平は「阪本、なんかやらなあかんのちゃう」とネタ振り。阪本は一発ギャグを強いられ、「ひっ」と発したものの突然のことに詰まった。意を決して「ヒヒヒーン。パカラ、パカラ、パカラッ。誰がバカやねん！」と頑張ったもののドすべり。阪本は「あのね、これ僕が考えたん違います。楽屋で師匠が『やったらどうや』って」と幾つものギャグを持つ寛平直伝だったことを明かした。寛平は助け船を求められたものの「ありません」と笑いながら冷たく突き放した。