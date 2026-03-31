2024年以来2回目となる連携

2026年3月31日に、一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）は、2026年10月に幕張メッセで開催するIT・エレクトロニクスの総合展示会「CEATEC 2026」において、日本自動車工業会主催の「Japan Mobility Show Bizweek 2026」と併催することを発表しました。

両イベントの連携は2024年以来、2回目となります。

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JEITAは同年10月13日から16日までの4日間、幕張メッセにて「CEATEC 2026」を開催すると発表しました。

今回の大きな特徴は、自動車業界の枠を超えたビジネス創出を目指す「Japan Mobility Show Bizweek 2026（ジャパンモビリティショー ビズウィーク 2026）」との同時開催が決定したことです。

「CEATEC 2026」では、企業や産業、社会の変革を意味する「Transformation」をテーマに掲げています。

単なる技術披露の場にとどまらず、社会実装を加速させるプラットフォームとしての役割を担います。

CEATECエグゼクティブプロデューサーの鹿野清氏は、次のようにコメントしています。

「CEATECは、これまでデジタル技術の進展とともに、産業や社会の変革を牽引する場として進化を続けてきました。

2026年は『Transformation』をテーマに掲げ、企業・産業・社会の変革を加速させる場として開催します。

今回のJapan Mobility Show Bizweek 2026との併催により、モビリティ分野をはじめとする多様な産業との接点がさらに広がり、分野を超えた共創がより一層活発化するものと期待しています。

CEATECを通じて、新たな価値創出と社会実装の加速に貢献してまいります」

一方、併催される「Japan Mobility Show Bizweek 2026」は、モビリティ関連企業とスタートアップの参画により、新たなビジネス共創を生み出すことを目的としています。

会場となる幕張メッセでは、「一般展示」のほか、企画展示として「X（Transformation）パーク」や「ネクストジェネレーションパーク」が設けられる予定です。

現在、出展者の募集が開始されており、優先申込期限は2026年4月30日までとなっています。

日本自動車工業会の宮崎洋一モビリティショー委員長は、開催に向けて以下のように述べています。

「Japan Mobility Show Bizweekは、モビリティ産業の枠を超え、『一緒に社会課題を解決し、新たな価値創造を生み出す』仲間づくりの場です。

2026年は、より実効性のある共創の実現に向けて、1社対1社のマッチングに留まらない『複数社による共創の推進』、事業フェーズやニーズに応じた『アクセラレーションプログラムの導入』を検討しています。

CEATECとの併催により、デジタル技術を起点とした幅広い産業との連携が一層深化していくことを期待するとともに、ご一緒できることを大変心強く、またうれしく感じております」



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デジタル技術とモビリティ産業の融合が、どのような未来の社会像を提示するのか、10月の開催に向けて期待が寄せられます。