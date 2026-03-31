今月（3月）16日と17日の2日続けて、同じ病院に所属する男性医師が逮捕された事件で、医師が所属する国立病院機構は逮捕された医師を懲戒解雇などの処分にしたと発表しました。

【写真を見る】診察中の女性患者のわいせつな動画を撮影したとして逮捕された国立病院機構の男性医師（40代）を懲戒解雇処分 さらに、女児のわいせつな姿を撮影しようとしたとして逮捕された男性医師（30代）を停職処分→2日続けて同じ病院の医師逮捕

40代の男性医師「診察中の女性患者のわいせつ動画」を撮影した疑い

今月（3月）16日、香川県善通寺市の四国こどもとおとなの医療センターの男性医師（40代）が、病院内で診察中の患者のわいせつな動画を撮影したとして逮捕されたことを受け、国立病院機構は男性医師を、きょう（31日）付けで懲戒解雇にしました。





警察によりますと、男性医師は、今年2月沖縄県那覇市で女子高校生の下着を盗撮しようとした疑いで逮捕され、スマートフォンの中から複数のわいせつな動画が見つかりました。連絡を受けた香川県警が動画を調べ今回の被害者の女性を特定し、医師の男を16日、性的姿態等撮影の容疑で逮捕したということです。

懲戒解雇の処分を受けて男性医師（40代）は「被害者の方はもとより関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことを誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます」と話しているということです。

女児のわいせつな姿を撮影しようとしたとして逮捕された男性医師（30代）も懲戒処分

また、今月（3月）17日、同じ病院（四国こどもとおとなの医療センター）の別の男性医師（30代）が香川県宇多津町のリサイクルショップで女児のわいせつな姿を撮影しようとした疑いで逮捕されました。国立病院機構はこの男性医師（30代）についてもきょう（31日）付けで停職15日の懲戒処分にしたということです。



国立病院機構の聞き取りに対して、男性医師（30代）は反省の態度を示していて、現在は本人の意向で勤務していないということです。

懲戒処分を受けて国立病院機構は…

医師2人の懲戒処分を受けて国立病院機構は「このような非違行為を行ったことについては誠に遺憾であり、今後は再発防止に努めてまいりたい」とコメントしています。また、2人の医師が続けて逮捕されたことについては、「関連がないと考えている」とコメントしています。



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