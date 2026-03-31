女優の幸澤（こうざわ）沙良（２０）が３１日までにＳＮＳを更新。事務所を退所することを発表した。

自身のインスタグラムで「皆様へ ２０２６年３月３１日を持ちまして、田辺エージェンシーを退所することとなりました。」と報告。続けて「右も左も分からない未熟な私を温かく迎え入れ、今日まで１つ１つ丁寧に導いてくださった事務所の皆様、そしてお仕事を通じて出会った全ての関係者の皆様には、本当に感謝しております。」と感謝の言葉を記し、さらに「これまで学ばせていただいたことを糧に、これからも自分らしく精進してまいりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。」とつづった。最後は「今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」とあいさつをし、投稿を締めた。

幸澤は、２０２２年にＴＢＳのスター育成プロジェクト「私が女優になる日」に「これが最初で最後のチャンス。受けるだけ受けて、諦めよう」と応募したところ、約５５００人からグランプリに選ばれた。２４年にはテレビ朝日系連続ドラマ「ＪＫと六法全書」に主演した。

この投稿に「沙良ちゃんからご報告が聞けて嬉しいです。新しい門出応援しています おさらはどこにいても、絶対に輝けます！！！！ 無理だけはせずに身体を大事に、がんばってね」「どんなさらちゃんも大好きです！これからも応援してます！！」「これからも応援してます また演技しているところみたいです」などのコメントが寄せられている。