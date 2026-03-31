吉本新喜劇の間寛平ＧＭと「カワイ過ぎる新喜劇座員」の小寺真理が３１日、大阪・千日前の吉本興業本社で「阪神競馬場 春のＧＩ ＰＲ大使」に任命され就任式に臨んだ。

兵庫・宝塚市在住の寛平は、同市内の阪神競馬場に「（全）芸人で僕が一番行ってます。僕の庭みたいなもん」と毎週ランニングの一環で訪れているとのこと。小寺はプライベートでは入場したことはないが「（島田）一の介師匠に『一緒に阪神競馬場行かへん？』と誘われたんですが、師匠とは行きません。１人か女の子の友達と行きます」とベテラン座員抜きの“阪神競馬デビュー”を狙っている。

スポーツ報知紙面で日本ダービーの予想をするなど、競馬ファンとして知られる寛平。４月５日の大阪杯に向けては「大谷翔平選手もあってショウヘイちゃんが怖いけど、僕は北村（友一）騎手。クロワデュノール」と人気馬に本命印だ。（２４年のホープフルＳで同馬と）ＧＩ獲った時、一緒に泣いたもん。いや親交は全くないけど」と大けがを乗り越えて４年ぶりにＧＩを制覇した不屈のジョッキーに感情移入したと明かした。

小寺はＮＧＫのロビーでスポーツ紙とにらめっこしている師匠方を見て以来、競馬予想に興味を持ったという。「知識なくても（浅香）あき恵姉さんとチャットＧＰＴで予想してます」と馬券購入にＡＩの力を借りたりもしている。桜花賞を競うのは３歳牝馬で、人間で言うと女子中高生程度の馬齢だと聞くと「私と同じくらい」と虚勢を張ったが、そこは３４歳。寛平らに「古馬です」とツッコまれていた。

だが「カワイ過ぎる新喜劇座員」は重谷ほたると並ぶ「新喜劇の脚担当」でもある。ミニスカートからスラリと伸びる脚を寛平に見せつけて「私の脚質、どうですか」と尋ねると、ＧＭは「細い割にしっかりとした、いいふくらはぎ。逃げ馬やね」と桜花賞に出馬予定のロンギングセリーヌのような先行力に期待していた。

４月２、３日にＪＲ大阪駅構内の大阪ステーションシティ・アトリウム広場で開催されるイベントで手渡される桜の形のリーフレットを５日（大阪杯開催日）、１２日（桜花賞開催日）に阪神競馬場に持参すると、抽選でオリジナルグッズが当たることが発表された。寛平は、マユリカ・中谷が「それをＮＧＫで配るのどうですか？」という提案に乗っかって、同４日、１１日にＮＧＫ来場者にも配布することを勝手に決めて、スタッフを慌てさせていた。

それまであまり“存在感”を見せられなかった応援ゲストのマユリカ。阪本がＪＲＡのマスコットキャラクター「ターフィー」を「下（ズボンなどを）履いてない」とイジって、司会のピン芸人・木尾モデルに「下履いてないんじゃなくて、上着てるの！」とツッコまれていたあたりが最大の“見せ場”だった。