昨年のＭ−１王者のお笑いコンビ・たくろうが３１日、東京・国立代々木競技場第１体育館で行われた１０代向けの大型イベント「超十代 ーＵＬＴＲＡ ＴＥＥＮＳ ＦＥＳー ２０２６」に登場した。

たくろうは、１９９１年生まれの赤木裕（３４）と９０生まれのきむらバンド（３６）で構成される。同イベントは、今年で１０周年の節目。１０代に人気のモデル・長浜広奈、なえなの、本田紗来らがステージを沸かせる中、３０代のたくろうは異彩の存在感を放ちながら漫才を披露した。きむらバンドは「経験したことのないステージ。１０代のパワフルなエネルギーに満ちあふれていた」と圧倒された様子。赤木は「いや〜若い」と“おじさん”らしい？ 感想を放った。

会場は、たくろうが主戦場とする大阪・難波千日前のよしもと漫才劇場より、はるかに大きな舞台。中央にはランウェー用のステージも設置された。きむらバンドは「広さも作りも経験したことがない。観客も（ステージの）横にいて、厳しい営業みたい」。一方の赤木も「厳しい戦いでした」と渋い表情を浮かべた。今後は大きな会場での漫才に消極的な姿勢を見せ、「でかい会場にむいていない。（マイクで）音が全部拾われるのも苦手。やらないですね、多分」と苦笑いした。

３０代の２人だが、気持ちは「超十代」だ。報道陣から自身の若いところを問われると、赤木は「炭酸飲料飲みまくり。コーヒーは苦くて飲めない。おやつはおにぎりせんべいとハッピーターン。パウダー２倍のやつ」と話したが、「大丈夫かな？」とスタッフを探して周囲をキョロキョロ。きむらバンドが「競合を気にしています」とつっこんだ。Ｍ−１優勝後、「Ｇｏｏｇｌｅ」のＣＭに出演する売れっ子らしい一面を見せつけ、報道陣の笑いを誘った。