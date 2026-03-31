◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（４月１１日、東京・両国国技館）

４月１１日に両国国技館で開催される「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」でＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が３１日、東京・新宿区の帝拳ジムで練習を公開した。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来、５か月ぶりの再起戦で、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦する。練習前に会見を行った那須川は「何でもできるし一筋縄ではいかない相手だが、自分の気持ちや持っているものをすべてぶつけて、ＫＯしたいなと思っている」とＫＯ勝利での再起を宣言した。

那須川はシャドーボクシング２ラウンド、元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）を相手にしたミット打ちとサンドバッグ打ちを各１ラウンドずつ披露した。

再起戦へ向け、帝拳ジムでの練習に加え、葛西会長、キック時代の古巣・ＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５５）のもとへ足を運び、「一日一日、自分をしっかり高めてきた」という。

キック時代に打撃を教わっていた葛西会長からは「こうあるべき、というものがない教え方で、漫画みたいなワードセンスで、こういうのもあるよね、といろんな必殺技を教えてもらった」という。

新必殺技の名前は「１０センチの爆弾」だ。「それは試合を見れば分かる。いつその爆弾が出るか。必殺技も常備している。変なことを言われたら、いつでも爆弾を爆発させますよ。くれぐれも気をつけて」と接近戦でのショートパンチを習得したことを明かし、「１０センチの爆弾なんで、１０センチ以内に近寄らないでほしい。あんまり１０センチに近寄ることはないと思うが、あるとしたら女性ぐらいなんで。ま、大丈夫です」と笑わせた。

那須川はエストラダ戦に向け、昨年９月１４日に武居由樹（大橋）を４回ＴＫＯで下してＷＢＯ同級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ＝２７勝１９ＫＯ４敗）、ＷＢＣスーパーバンタム１９位セレックス・カストロ（メキシコ＝２２戦全勝１６ＫＯ）、ＷＢＡスーパーフライ級１０位オラユウォン・アコスタ（プエルトリコ＝１５戦全勝１０ＫＯ）、リカルド・サルガド（メキシコ＝１３勝９ＫＯ１敗１分け）らとスパーリングを重ねている。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。