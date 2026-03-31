【ローソン】「きのこの山」「たけのこの里」「アポロ」など食べ切りサイズの無料券もらえる！3月31日から新たなお得企画がスタート。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年3月31日から始まったキャンペーンを紹介します。

インスタント食品もお得

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、4つ。

1つめの対象商品は、エースコック「飲み干す一杯 ごま贅沢担担麺」です。

1個購入すると、「スーパーカップミニ もやしみそラーメン」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、明治「マーブルパウチ」（39g）、「コーヒービート パウチ」（39g）、「アポロマイスタイル」（41g）。

いずれか1個を購入すると、「きのこの山 ポケットパック」（32g）、「たけのこの里 ポケットパック」（32g）、「きのこの山 宇治抹茶 ポケットパック」（32g）、「たけのこの里 西尾抹茶 ポケットパック」（30g）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つ目の対象商品は、アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つ目の対象商品は、UCC「ブラック無糖」（185g）、「コールドブリュー ブラック」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「職人の珈琲 無糖」（900ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも4月7日から13日まで。

まとめ買いでお得

【日清食品 どん兵衛 クラシック100円引き】

3月31日に発売した日清食品「どん兵衛 クラシック」を2個一緒に購入すると、100円引きで購入できます。

対象商品は、「どん兵衛 きつねうどん クラシック」「どん兵衛 天ぷらそば クラシック」です。

セール期間は、3月31日から4月6日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

