レイカーズがウィザーズを下して3連勝…レブロンが“トリプルダブル”、八村塁は14得点6リバウンド

3月31日（現地時間30日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでワシントン・ウィザーズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチが出場停止処分のため欠場。オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンがスターティングファイブに名を連ねた。

接戦が繰り広げられた第1クォーターは25－26で終了。第2クォーターは4点ビハインドで迎えた開始2分35秒からジャクソン・ヘイズ、ジャレッド・バンダービルト、レブロンの連続得点で逆転に成功すると、一挙40得点を積み上げ、65－44と21点リードで試合を折り返した。

前半終了時点で、レブロンが14得点6アシスト、リーブスが11得点9アシスト、エイトンが10得点、ヘイズが9得点5リバウンド、八村が8得点を記録した。

後半は第3クォーターに10点差まで詰め寄られる時間帯があったものの、第4クォーター開始5分11秒からヘイズ、ルーク・ケナード、八村、レブロンの得点で114－84と試合最大30点リード。最終スコア120－101で勝利を収め、3連勝を達成した。

レイカーズはレブロンが21得点10リバウンド12アシストの活躍。リーブスが19得点9アシスト、ヘイズが19得点7リバウンド2ブロック、ケナードが19得点、エイトンが12得点7リバウンド3ブロックを挙げたほか、八村が25分36秒の出場で1本の3ポイントシュートを含む14得点に6リバウンドをマークした。

なお、レイカーズは4月1日（同3月31日）、ホームでクリーブランド・キャバリアーズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 120－101 ワシントン・ウィザーズ



LAL｜25｜40｜26｜29｜＝120



WSH｜26｜18｜33｜24｜＝101



Reaves lobs it up to James…

TWO HAND KING SLAM 👑 pic.twitter.com/vOa9nFtPQQ

- NBA (@NBA) March 31, 2026

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