「世界最高の選手でしょう」…WNBAスター選手からの称賛にヨキッチが笑顔で見せた反応とは？

3月30日（現地時間29日）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナで行われたゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を116－93で制し、連勝を6へ伸ばした。

ナゲッツの大黒柱ニコラ・ヨキッチは、連続トリプルダブル試合が4で途切れたとはいえ、この試合でゲームハイの25得点15リバウンドにチーム最多の8アシストをマーク。

この試合、『NBA on NBC』の放送チームへ参加したWNBAインディアナ・フィーバーのケイトリン・クラークは、ヨキッチのことを称えていた。

「トリプルダブルを平均で達成できる選手はそう多くない。シーズン中に数回できれば幸運な方なのに、彼は年間を通して、しかも2シーズン連続で達成している。本当に信じられないこと。正直言って、彼は私がおそらく最も好きな選手であり、世界最高の選手でしょう」

WNBAで2年目を終えたクラークは、新人王に選ばれた1年目とは異なり、2年目はケガに悩まされたこともあって13試合のみの出場に終わった。それでも、平均16.5得点5.0リバウンド8.8アシスト1.6スティールを残して2年連続でオールスターに選出された人気選手の1人。

そのクラークが絶賛したヨキッチは、昨シーズンに平均トリプルダブル（29.6得点12.7リバウンド10.2アシスト）をマーク。今シーズンもウォリアーズ戦を終えて平均27.9得点12.9リバウンド10.8アシストと、2シーズン連続で“平均トリプルダブル”を残しており、リバウンドとアシストではNBAトップに立っている。

過去5シーズンで、ヨキッチはMVPに3度輝き、残りの2シーズンでもMVP投票で2位に入っているため、現役ベストプレーヤーと言っても過言ではない。

もっとも、ヨキッチ本人はクラークの称賛について試合後に聞かれると、笑みを見せながら「僕らはエージェントが同じでね。だから彼女はそう言っていたのさ」と記者たちを笑わせていた。

ヨキッチはセルビア出身の代理人を持つ一方、『Excel Sports Management』のジェフ・シュワルツのクライアントでもある。クラークの代理人も同じ『Excel Sports Management』のエリン・ケインということもあり、リップサービスと受け取っていたのかもしれない。

とはいえ、ヨキッチが今シーズンもリーグ最高級の実力者であることに変わりはない。MVP候補にはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）らがいるが、ヨキッチは今シーズンも上位の候補に入っているだけに、どれだけ得票数を伸ばすことになるかは必見だ。

【動画】今シーズン3度目の週間MVPに選ばれたヨキッチ





