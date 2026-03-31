ソウルから消えゆく「町銭湯」　お湯沸かせば赤字、30年で7割が廃業の現実

ソウル中区（チュング）に住む72歳の男性は、10数年以上にわたり自宅前の銭湯「Nサウナ」に通い続けてきた。男性にとってNサウナは、単に体を洗う場所ではなく、精神的な疲れを癒やし、近所の人々と交流する一種の「憩いの場」だった。

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ただ、1998年に認可を受け、28年間にわたって営業してきたNサウナは、今年中に営業を終了する計画だという。コロナ禍も耐え抜いたNサウナだが、毎年高騰するボイラーの燃料費に加えて電気・ガス・水道料金を賄いきれず、営業すればするほど赤字が膨らみ、昨年までの累積赤字は4億ウォン（約4188万円）に達したという。

男性んは「Nサウナがなくなれば、行く銭湯がない。龍山区（ヨンサング）や西大門区（ソデムング）まで行かなければならないが、足腰が不自由でそんな遠くまでは行けない」と肩を落とした。

跳ね上がる賃料・燃料費に「もう限界」

ソウルから銭湯が消えつつある。建物の賃料をはじめ、維持・補修のためのコストが急激に上昇しており、お湯を沸かせば沸かすほど赤字が積み重なる状況だ。料金を上げれば客が減り、上げなければ赤字が溜まるという悪循環が繰り返されている。

3月30日までに本サイト提携メディア『時事ジャーナル』がAI分析ツール「Claude」を通じてソウル市の浴場業認可データ3970件を全数分析した結果、ソウルの銭湯は1995年に1764カ所でピークに達した後、30年間一貫して減少していることがわかった。

2025年基準で、ソウルで営業中の銭湯は計510カ所。1995年のピーク時に比べ、実に71％が姿を消した。

ソウル市内の銭湯数の推移

AIは「ソウル市内の銭湯の減少には大きく3つの急減局面があった」と分析している。

一つ目はIMF通貨危機（1997〜2000年）の時で、景気後退の中で年平均20カ所以上が消えた。二つ目は、2000年代初頭のチムジルバン（韓国式サウナ）ブーム後の構造調整期（2004〜2008年）だ。流行に乗り、街の銭湯が大規模なチムジルバンへと一斉に業態転換した時期である。しかし、そのバブルが弾けると、2006年の一年間だけで118カ所が廃業した。

最も激しく減少したのは、新型コロナウイルスのパンデミック（2020〜2022年）の時期だった。3年間でソウルだけで242カ所が門を閉じた。ソウルの3大大型チムジルバンと呼ばれた「東大門スパレックス」「龍山ドラゴンヒルスパ」「梨泰院ランド」なども、この時期にすべて廃業した。

自治体（区）別の減少率も調査した。1995年比で減少率が最も高かったのは城北区（ソンブクク）で、117カ所あった銭湯が23カ所（-80.3％）に激減した。銅雀区（トンジャック、-79.2％）、城東区（ソンドング、-78.3％）、広津区（クァンジング、-75.7％）、中浪区（チュンナング、-75.6％）がこれに続いた。再開発で建物が取り壊され、高齢化が急速に進んだ旧市街から順に、街の銭湯が消えていった。

一方で、江西区（カンソグ、-26.9％）、松坡区（ソンパグ、-30.2％）、永登浦区（ヨンドゥンポグ、-45.0％）は相対的に持ちこたえた。これらの区は、大規模な宅地開発や新都市建設によって新たな人口が流入した地域だ。

江南区（カンナムグ）は今も昔も銭湯の数が最も多い区であり、1995年のピーク時は149カ所、現在も67カ所が営業中。30年間の減少率は-55.0％と中間に位置するが、これはチムジルバンや高級スパなど、高級化された業態が伝統的な銭湯の需要を一部代替した結果と分析される。

（写真＝時事ジャーナル）

データ全体の80％を占める「共同浴場業」は、事実上、新規開業が止まった状態だった。その空席を埋めているのは、「浴場業その他」に分類される垢すり専門店（セシンショップ）やスクラブショップなどの小規模な特化型店舗だ。

外国人観光客誘致のためにKカルチャーを打ち出した体験型スパも、新たに脚光を浴びている。同じ浴場業として登録されてはいるものの、伝統的な意味での「街の銭湯」とはまったく異なる産業群といえる。

専門家らは、街の銭湯の消滅は単なる産業の変化だけを意味するものではないと指摘する。自宅に十分な浴室がない場合や、一人で入浴することが困難な高齢者・生活困窮者にとって、街の銭湯は社会的なインフラとして機能しているからだ。

これを受け、一部の自治体では高齢者のための公共浴場を運営したり、入浴費を支援するバウチャーを支給したりしている。

専門家らは、公共福祉の観点から廃業危機の民間銭湯を買い取って公共浴場へと転換したり、銭湯がない地域には移動入浴車（バス）などを運行したりする方法を解決策として提示している。

（記事提供＝時事ジャーナル）